للعديد من الفئات.. كيفية الاستعلام والتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من الناس عن طرق استعلام معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، وشروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة، وشروط القبول وشروط الرفض المقدم من طالب المعاش.

الفئات المستحقة معاش تكافل وكرامة

توجد أكثر من فئة تستحق معاش تكافل وكرامة وهم: الأسرة – الطفل – المرأة- ذوي الإعاقة – المسنين – الشباب.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

يوجد العديد من الشروط لاستحقاق معاش تكافل وكرامة وهي كالاتي:

الشرط الأول: أن لا يكون الزوج/ أو الزوجة أو الشخص المسن، أو الشخص العاجز الذي يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

الشرط الثاني: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من سن حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا على أن يكون الأبناء من سن 6 أعوام لسن 18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة.

الشرط الثالث: تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

الشرط الرابع: أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر يبدأ من 60 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

طرق الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة



في البداية التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة، وهي كالآتي:

1- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 سنين إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج او الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر من المحكمة أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

أرقام شكاوى و تظلمات معاشات تكافل وكرامة



يستطيع المواطنون تقديم التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة بعدة وسائل منها الاتصال برقم الخط الساخن 19680.

معايير القبول في تكافل وكرامة:

توجد عدة معايير للقبول في برنامج تكافل وكرامة وهي:

1- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

معايير رفض الاشتراك في تكافل وكرامة



وتوجد عدة معايير لرفض الاشتراك في تكافل وكرامة في حال توافرها وهي:

1- القيد بقوة عمل في القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

2- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

3- امتلاك جرار زراعي أو سيارة اجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

4- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

5- العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

6- العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

7- التواجد او العمل خارج البلاد وقت الإستعلام إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

8- ملكية عمل خاص.

9- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

شروط استمرار مساعدات تكافل وكرامة خلال مدة الاستحقاق وهي:

1- حضور أبناء الأسر المستفيدة من تكافل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريًا.

2- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

ما هو برنامج تكافل وكرامة؟



برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن استهداف الأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن من سن 60 عامًا فأكثر أو من هم لديهم عجز كلي أو إعاقة أو يكونوا بدون عمل ثابت، وتقوم وزارة التضامن بصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر.