الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تستعرض مراحل تطور الدعم النقدي "تكافل وكرامة" (إنفوجراف)

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار الجهود الحكومية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن أهم هذه الجهود تمثلت في:

 - الدعم السلعي

- برامج تحويلات نقدية

- التأمينات والمعاشات

- التدريب والتشغيل والإقراض

- التأمين الصحي

- شبكة حماية اجتماعية فعالة

- تطوير العشوائيات

- الإسكان الاجتماعي

- تطوير القرى الفقيرة
 

وأوضحت ان أولويات الحكومة حول برامج الدعم في العام المالي 2022/2023 هى:-


80.7% المساهمات في صناديق المعاشات التأمينية  

130.7% دعم تنشيط الصادرات

96.4%   دعم برنامج تكافل وكرامة والمعاشات التضامنية  

119%  دعم السلع التموينية  

418.6% دعم سكن محدودي الدخل

114.5% دعم الصحة

20%  تخفيض دعم المواد البترولية

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وكشفت وزارة التضامن، عن زيادة إجمالي الدعم الحكومي إلى نحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عاما الماضية، وزیادته إلى 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث سجل 15 مليارًا فى 2020، و326 فى 2021، و529 العام الجاري 2023.

وأضاف البيان، أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية وفقًا لدرجة الفقر هم الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة: الأطفال من 16 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، النساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات ومن هن فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصادياً، المواطنون 65 فأكثر مستحقو المعاشات، جميع ضحايا النكبات والكوارث.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاربعاء، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر مايو بالزيادة الجديدة 25%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

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