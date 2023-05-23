الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023

جريدة الدستور

معاش تكافل وكرامة تحصل عليه الأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من تبعات التغيرات الاقتصادية التي أدت إلى رفع أسعار كافة السلع الغذائية، وبدأ صرفه في عام 2015 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة التضامن الاجتماعي قدمت رابطًا للاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، وكذلك للاستعلام والشكاوى. يمكن الاطلاع على هذا الرابط في التقرير التالي. 

 

استعلام عن فيزا تكافل وكرامه 

يستطيع المستفيدون من معاش تكافل وكرامه اجراء استعلام عن فيزا تكافل وكرامه عن طريق الدخول عبر الرابط التالي : https://tk.moss.gov.eg/،  ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم ، ثم الضغط على زر استعلام ، فتظهر البيانات التالية للمستعلم، والتى تتمثل في: «نوع بطاقة الدعم النقدي، حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف»، ويمكن للأسماء الجدد في تكافل وكرامة معرفة نوع البطاقة والرصيد حال الاستعلام، يمكن من خلال الاستعلام تقديم شكوى.

ويستطيع أصحاب معاش تكافل وكرامه الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات وفق ارشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامه . 

خطوات تقديم تكافل وكرامة 2023 

يستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
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رابط الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة 2023

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