جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 والتي يبحث أصحاب المعاشات عن موعدها لمعرفة هل سيكون صرفها قبل عيد الأضحى الذي يكون موعده الأربعاء 28 يونيو 2023.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023

نوضح في هذا التقرير مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وهل سيتم صرفه قبل عيد الأضحى مثلما يتسائل الكثيرين أم يكون في موعده.

حتى الآن لم تصدر هيئة التأمينات الاجتماعية أي أخبار عن صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك والذي يحين موعد إجازته من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت 1 يوليو، وبذلك يتم صرف المعاشات في موعدها الرسمي في أول يوليو.

ومن الممكن أن يتأخر صرف المعاش إلى يوم الأحد 2 يوليو باعتبار أن السبت إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولكن لم تتضح حقيقة هذا الأمر من هيئة التأمينات الاجتماعية.

صرف معاشات الشريحة الأولى بداية من السبت 1 يوليو والأحد 2 يوليو 2023، لمن تتقاضى أقل من 1000 جنيه.

صرف معاشات الشريحة الثانية يوم الاثنين 3 يوليو و الثلاثاء 4 يوليو 2023 لمن تتقاضى أقل من 2000 جنيه.

- صرف معاشات الشريحة الثالثة يوم الثلاثاء 5 يوليو والاربعاء 6 يوليو 2023، لمن تتقاضى أقل من 3000 جنيه.

زيادة المعاشات 2023

كان قد تم زيادة المعاشات بنسبة 15 % منذ شهر أبريل الماضي بدلًا من شهر يوليو؛ بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، تكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه.

وبذلك تصبح قيمة المعاش قبل الزيادة وبعدة الزيادة كالتالي