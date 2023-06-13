الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

صرف معاشات
صرف معاشات

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 والتي يبحث أصحاب المعاشات عن موعدها لمعرفة هل سيكون صرفها قبل عيد الأضحى الذي يكون موعده الأربعاء 28 يونيو 2023.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023

نوضح في هذا التقرير مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وهل سيتم صرفه قبل عيد الأضحى مثلما يتسائل الكثيرين أم يكون في موعده. 

حتى الآن لم تصدر هيئة التأمينات الاجتماعية أي أخبار عن صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك والذي يحين موعد إجازته من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت 1 يوليو، وبذلك يتم صرف المعاشات في موعدها الرسمي في أول يوليو.

ومن الممكن أن يتأخر صرف المعاش إلى يوم الأحد 2 يوليو باعتبار أن السبت إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولكن لم تتضح حقيقة هذا الأمر من هيئة التأمينات الاجتماعية.

صرف معاشات الشريحة الأولى بداية من  السبت 1 يوليو والأحد 2 يوليو 2023، لمن  تتقاضى أقل من 1000 جنيه.

صرف معاشات الشريحة الثانية يوم الاثنين 3 يوليو و الثلاثاء 4 يوليو   2023 لمن  تتقاضى أقل من 2000 جنيه.

- صرف معاشات الشريحة الثالثة يوم الثلاثاء 5 يوليو  والاربعاء  6 يوليو 2023، لمن تتقاضى أقل من 3000 جنيه.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر يونيو 2023

24 يوليو.. الحكم في تدبير العلاوات المالية لأصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 2023 

كان قد تم زيادة المعاشات بنسبة  15 % منذ شهر أبريل الماضي بدلًا من شهر يوليو؛ بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، تكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه. 

وبذلك تصبح قيمة المعاش قبل الزيادة وبعدة الزيادة كالتالي 

  • من يحصل على معاش 1300 جنيه يصبح بعد الزيادة 1495 جنيه.
  • من يحصل على معاش 2300  جنيه يصبح بعد الزيادة 2645 جنيه.
  • من يحصل على معاش 3500 جنيه يصبح بعد الزيادة 4025 جنيه.
  • من يحصل على معاش 4300 يصبح بعد الزيادة 4945 جنيه.
  • من يحصل على معاش 5300 يصبح بعد الزيادة 6095 جنيه.
  • من يحصل على معاش 6500 جنيه يصبح بعد الزيادة 7475 جنيه.
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24 يوليو.. الحكم في تدبير العلاوات المالية لأصحاب المعاشات

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محافظ بورسعيد: 20% زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بداية من يوليو

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