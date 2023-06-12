الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: 20% زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بداية من يوليو

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بنسبة 20% بداية من أول يوليو المقبل، لتصبح 60 جنيها بدلا من 50 جنيها في إطار حرص المحافظ على تعظيم قيمة بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، الذي تم خلالها استعراض الكشوفات الخاصة بأسماء وبيانات مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وشدد محافظ بورسعيد على الجهات التي لم ترسل كشوفات أسماء وبيانات المستحقين لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، بسرعة إرسال الكشوفات للبدء في تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستحقين لبدل المنطقة الحرة وصرفها في 1 يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن محافظ بورسعيد أعلن الأسبوع قبل الماضي عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات لتصبح 57 جهة بدلا من ٤٢ جهة.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
IMG-20230612-WA0186
IMG-20230612-WA0186
أصحاب المعاش السكرتير العام المساعد اللواء عادل الغضبان محافظ المستحق حافظ بورسعيد

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