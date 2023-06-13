الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

24 يوليو.. الحكم في تدبير العلاوات المالية لأصحاب المعاشات

محكمة
محكمة

حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، الحكم في الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات؛ لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بجلسة ٢٤ يوليو.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية، وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

وأستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.

أصحاب المعاشات العلاوات المالية دعوى الحكم وزير المالية الدعوى العلاوات الخمس

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة العامة

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

طلاب ثانوية فى حلوان: "الاقتصاد سهل والإحصاء ماتتحلش"

كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على آخر وإصابته بالقاهرة

وزير التموين: وصول كميات كبيرة من رءوس الماشية من جيبوتى والسودان استعدادًا لعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

"القاهرة عن قرب"!

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟