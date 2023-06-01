يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن طريقة الاستعلام عن زيادة معاش شهر يونيو بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات، حيث بدأت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في فروع وماكينات بنك ناصر صرف معاشات شهر يونيو اليوم الخميس مع تقديم كافة التسهيلات وتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك لإزالة العقبات أمام المستفيدين.



طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر يونيو 2023

اولا- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط

ثانياً- الدخول على خانة صاحب معاش

ثالثاً- النقر على استعراض تطور زيادة المعاش

رابعاً- في حالة انك مستخدم سابق يجب إدخال الرقم القومي وكلمة المرور

خامساً- في حالة الدخول لأول مرة يجب تسجيل الاشتراك من خلال الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول والضغط على اشترك الآن وملئ بيانات الاشتراك.

جدول صرف معاشات شهر يونيو 2023

- معاشات شهر يونيو 2023 للشريحة الأولى يوم الخميس 1 يونيو، والجمعة 2 يونيو 2023، وتحصل هذه الفئة على معاش أكثر من 1000 جنيهاً.

- معاشات شهر يونيو 2023 للشريحة الثانية يوم السبت 3 يونيو، والأحد 4 يونيو 2023، وتحصل هذه الفئة على معاش أكثر من 2000 جنيهاً.

- معاشات شهر يونيو 2023 للشريحة الأولى يوم الإثنين 5 يونيو، والثلاثاء 6 يونيو 2023، وتحصل هذه الفئة على معاش أكثر من 3000 جنيهاً.



أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023



- ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

- منافذ فورى وكارت ميزة.

- منافذ البريد المصري.

- المحافظ الإلكترونية.

- البنوك المختلفة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءاً من أول إبريل الماضي.

وجاء في نص القرار الجمهوري، تزداد بنسبة (١٥٪) بدءاً من ١/٤/٢٠٢٣، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانون، القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.