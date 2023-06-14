الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل سيتم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023؟.. التأمينات تجيب

معاشات
معاشات

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، حيث تساءل المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن حقيقة صرف معاشات شهر يوليو قبل عيد الأضحى.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر يوليو، في رابع أيام عيد الأضحى، من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى، مع تيسير كل الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات منذ أبريل الماضي.

تعديل فئة اشتراك العاملين المصريين بالخارج

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قانون التأمينات الجديد، أجاز لفئة العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى، ولكن بشرط أن يكون أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل أو تعديل فئة الدخل إلى فئة دخل الاشتراك الأقل، موضحة أن يكون ذلك بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب ويكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.

الاستعلام عن المعاش

وأوضحت أنه يتم الاستعلام عن المعاش من خلال عدة خطوات وهى:-

- اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الضغط على خانة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام الخدمة بدون تسجيل كمستخدم كخطوة استباقية.

- يمكن بعد التسجيل الاستعلام عن موعد صرف المعاشات.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

المنحة الاستثنائية

وأوضحت الهيئة أنه منذ شهر نوفمبر الماضي، وقد وجّه الرئيس السيسي، بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

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