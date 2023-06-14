الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب القراء يُعلن زيادة المعاشات بنسبة 100% من أول يوليو

الشيخ محمد صالح
الشيخ محمد صالح حشاد

أعلن الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القرآء، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة النقابة قرر بالإجماع زيادة أصحاب المعاشات والأرامل بنسبة ١٠٠%، من أول يوليو المقبل.

وقال الشيخ محمد حشاد، في بيان، إن النقابة أقرت الزيادة الجديدة بنسبة مائة في المائة، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم أهل القرآن وأصحاب المعاشات، ما جعل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرفع دعم أصحاب المعاشات إلى مليوني جنيه بدلاً من مليون.

ولفت إلى أنه على الفور كثفت النقابة جهودها، وجرى وضع الزيادة الجديدة ليتقاضى صاحب المعاش ٩٠٠ جنيه كل ثلاثة أشهر بدلاً من ٥٠ جنيهًا، بينما ستتقاضى الأرملة ٨٠٠ جنيه كل ثلاثة أشهر بدلاً من ٥٠٠ جنيه.
وأوضح "حشاد" أن الصرف كان يتم في أيام المجالس السابقة بواقع ٢٤٠ جنيهًا فقط كل 6 أشهر أي بواقع ٤٠ جنيهًا عن الشهر الواحد، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لأهل القرآن وأصحاب المعاشات. 

كما تقدم نقيب القراء بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على دعمه الدائم المادي والمعنوي للنقابة وأهل القرآن جميعًا.

نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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