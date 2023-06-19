موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين قبل عيد الأضحى 1444

بدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بداية الأسبوع الجاري بعد أن قررت وزارة المالية صرفها مبكرة هذا الشهر قبل عيد الأضحى المبارك حتى يستطيع الموظفين شراء احتياجات العيد، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين

حددت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الدولة حيث بدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 من أمس الأحد الموافق 18 يونيو 2023، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 22 يونيو 2023 من الشهر الجاري، على أن يكون عيد الاضحى يوم 28 يونيو 2023.

ويتم صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين اليوم الاثنين مع العاملين في وزارة التربية والتعليم، فبناء على جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يتم الصرف اليوم للوزارات التالية : التربية والتعليم، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

موعد عيد الاضحى المبارك 1444

أعلنت دار الإفتاء أمس الأحد عن مولد هلال شهر ذي الحجة أمس الأحد ليكون عيد الاضحى في اليوم العاشر منه ويتوافق العيد الكبير 2023 ليكون يوم 28 يونيو الجاري.

ويعلن مجلس الوزراء في بيان له قبل عيد الاضحى بعدة أيام عدد أيام الإجازة ، ووفق قانون العمل يحصل الموظفين على 5 أيام إجازة تبدأ يوم وقفة عرفات وتستمر 4 أيام العيد من يوم الأربعاء 28 يونيو حتى 1 يوليو ، كما تصدر وزارة القوى العاملة بيان يحدد عدد أيام إجازة العيد الكبير ووفق قانون العمل تكون ثلاثة أيام تبدأ بيوم عرفات وتستمر يومين .