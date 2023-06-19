فضل صيام يوم عرفة وموعد عيد الاضحى المبارك 2023

يوم عرفة من أحب الأيام إلى الله ويوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة حيث يقف المسلمون فيها على جبل عرفات من أذان الفجر وحتى المغرب، وهو ركن الحج الأعظم ، يصوم فيها الحجاج كما يهتم المسلمون من غير الحجاج بصيامه نظرًا لفضل صيام يوم عرفة كما ورد عن النبي، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

فضل صيام يوم عرفة

أكدت الأحاديث النبوية فضل صيام يوم عرفة فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أن الله يكفر بـ صيام يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده يعني: بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى.

وحسب تفسير العلماء للحديث النبوي فإن المراد بتكفير الذنوب هي الصغائر، أما الكبائر فلابد من التوبة منها، وأما حقوق العباد فلا بد من ردها أو مسامحتهم، و الصيام في هذا اليوم يُستَحَبُّ على وجه التأكيد لغير الحاجِّ ليكون الجميع وُقوفًا على باب الرحمة والمغفرة هذا بحَجِّه، وذاك بصومِه، ولا يُستَحب صيام هذا اليوم للحاج فالأولى له الفطر.

موعد عيد الاضحى المبارك 2023

يأتي عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام ، وحسب الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة والتي قامت بها دار الإفتاء المصرية بعد أذان مغرب أمس الأحد تأكد مولد هلال شهر ذي الحجة ليكون اليوم الاثنين اليوم الأول من الشهر.

ويوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، وأول أيام العيد الكبير المبارك ، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023، ويستمر عيد الأضحى من يوم 28 يونية وحتى يوم 1 يوليو حيث يستمر الاحتفال بالعيد الكبير 4 أيام يحصل فيها جميع العاملين في الدولة على أجازة رسمية بالاضافة إلى اجازة يوم عرفة .