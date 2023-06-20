أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 مكتوبة

مع الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى المبارك زاد البحث عن رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 لإرسالها للأهل والأصدقاء وتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023

نرشح لكم في السطور التالية عدد من رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 لإرسالها لمن تحبون ومتمنين لهم أجمل التهاني.

عيد أضحي سعيد عليك، ارسل أجمل التهاني لك ولعائلتك يا عزيزي، أدامك الله في حياتي.

هلت الأعياد وبينها أفضل عيد، عيد أضحي سعيد، كل عام وأنتم بخير وسعادة وتوفيق دائم.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيد أضحي سعيد.

جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا تُرَدّ، ووهبكم رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لكم باباً في الجنة لا يُسَدّ وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتمنيات، أعاده الله عليكم وعلى أحبائكم بالصحة والسعادة والازدهار، وجعل أيامكم مليئة بالبهجة والنجاح. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023

لمن لم يستطع الحج إن لم تطف بالبيت؛ لأنّه عنك بعيد فلتقصد رب البيت، فإنّه أقرب إليك من حبل الوريد، وإن لم تسعَ بين الصفا والمروة، فلتسعَ في الخير أينما تجده، وإن لم تقف بعرفة، فلتقم لله بحقه الذي عرفه، وإن لم ترجم إبليس بالجمرات، فلترجمه بفعل الخيرات وترك المنكرات، وإن لم تذبح هَديك بمِنى فلتذبح هواك هُنا فتبلغ المُنى.

في هذه المناسبة العطرة أحب أن أهنئك وأقول لك كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ما له قياس كل عام وأنت أسعد الناس.

صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم: عساكم من العيدين.

قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف أهديك عشر حروف عيدك مبارك.