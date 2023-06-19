الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص وطلاب الثانوية العامة والبنوك

اجازة
اجازة

تتصدر إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص كافة المواقع البحثية منذ استطلاع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ وإعلان أن اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 هو أول أيام شهر ذي الحجة رسميا والتي توافقت مع كافة الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفليكة.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي خلال الأيام المقبلة عن موعد إجازة عيد الأضحى لكافة موظفي الدولة في جميع المحافظات والتي من المتوقع أن تكون 5 أيام خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 وبعدها يعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة والهجرة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.

ويحصل موظفي القطاع العام والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال فترة عيد الأضحى وفقا لقانون العام المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها وفي حالة احتياج العمل للاستمرار خلال فترة العيد يتم احتساب أجر مضاعف للعاملين.

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اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية علمى 2023 يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

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استكمال تصحيح امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2023

اجازة عيد الاضحى لطلاب الثانوية العامة 2023 

راعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة والمشرفين على سير الامتحانات في الجدول الذي تم اعتماده لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث انطلقت الامتحانات بالفعل يوم الاثنين الماضي 12 يونيو في كافة محافظات الجمهورية حيث يحصل الطلاب على إجازة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

وينهى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتم إعلان نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

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موعد رؤية هلال ذو الحجة 2023 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين في الحكومة

إجازة عيد الأضحى للبنوك 1444 هـ

يحصل موظفي البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري على إجازات رسمية خلال الفترة التي يتم إعلانها لموظفي الهيكل الإداري للدولة حيث يتم تعطيل كافة الأعمال المصرفية طوال تلك الفترة فيما عدا السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM أو الخدمات المصرفية الإلكترونية.

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