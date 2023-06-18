الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد رؤية هلال ذو الحجة 2023 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

رؤية هلال
رؤية هلال

حددت دار الإفتاء موعد رؤية هلال ذي الحجة 2023، والذي يتم كل عام في 29 ذي القعدة لاستطلاع ميلاد شهر ذي الحجة، لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك واللتان يكونان في اليوم التاسع والعاشر من ذي الحجة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد رؤية هلال ذي الحجة 2023 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى. 

موعد رؤية هلال ذي الحجة 2023

قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر استطلاع هلال شهر ذي الحجة 2023  1444 اليوم الأحد بعد صلاة المغرب، وهو نفس الموعد الذي تستطلع فيه دار الإفتاء في السعودية هلال ذو الحجة 2023 وتوافق معه رؤيتها جميع الدول العربية ليتوحد يوم وقفة عرفات في التاسع من نفس الشهر .

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يذكر أن البحوث الفلكية قد أكدت مولد هلال ذي الحجـة اليوم الأحد حيث يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة.

ويبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 31 - 37 دقيقة، وفي سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

وفق قانون العمل المصري تصل عدد أيام اجازة العيد الكبير إلى 5 أيام تضم يوم وقفة عرفات مع أربعة أيام أجازة العيد الكبير، ووفق البحوث الفلكية تكون وقفة عرفات 2023 -  1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيه، ويكون عيد الأضحى المبارك  2023 -  1444هـ يوم الأربعاء 28 يونيو وتستمر حتى 1 يوليو المقبل. 

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