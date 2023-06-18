الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتساءل أكثر من 6 مليون موظف في الهيكل الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة وفقا للكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية، وذلك بالتزامن مع استعدادات عيد الأضحى المبارك ورغبة الكثيرين في متطلبات العيد لأسرهم سواء لحوم أو ملابس جديدة في ظل غلاء الأسعار في الأسواق المصرية.

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023  


اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الذي يحدد مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 قبل حلول عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ عملية الصرف يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 حتى يتمكن الجميع من الصرف قبل بداية اجازة عيد الأضحى المبارك ليتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه.

ويهدف إصدر الكتاب الدوري إلى تفادي التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في كافة محافظات الجمهورية وتقسيم عملية الصرف على عدة أيام حيث يتم تغذية الماكينات بشكل استثنائي في تلك الأيام عن المعدلات الطبيعية اليومية لتسهيل عملية القبض في كافة محافظات الجمهورية.

txt

ميعاد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. شرائح الصرف

txt

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

موعد قبض مرتبات يوليو 2023

تستغرق عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية نحو 5 أيام فقط وفقا للجدول المعتمد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية وهي كما يلي :-

  • يوم الأحد 18 يونيو 2023 أول أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.
  • يوم الاثنين 19 يونيو 2023 ثان أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.
  • يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 ثالث أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.
  • يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 رابع أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.
  • يوم الخميس 22 يونيو 2023 خامس أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.
txt

تبدأ الأحد.. مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

txt

قبل عيد الأضحى 1444.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لموظفي الدولة

txt

ميعاد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين

أقرت وزارة المالية بالفعل زيادة مرتبات موظفي الدولة في موزارة العام المالي الجديد 2023-2024 لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وحصلوا عليها بالفعل بداية من شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن حزمة إجراءات مالية من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل غلاء الأسعار في الأسواق المصرية بسبب الركود الاقتصادي.

اقرأ أيضا 

جدول صرف معاشات يوليو 2023

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو يوليو 2023 يوليو عيد الأضحى الدكتور محمد معيط وزير المالية موعد قبض مرتبات يوليو

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

الكنز الملعون.. المتهم بالتنقيب عن الآثار فى مدافن التبين أمام الجنايات

"التنمية المحلية": استرداد 1.2 مليون متر مربع وإزالة 1740 حالة تعدٍ بالمحافظات

نشوب حريق فى مسجد بالقليوبية

وفاة مراقبة داخل لجنة ثانوية فى القاهرة الجديدة

بروتوكول تعاون بين 13 جامعة حكومية وأهلية ضمن تحالف إقليم القناة وسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية