مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى

يتساءل أكثر من 6 مليون موظف في الهيكل الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة وفقا للكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية، وذلك بالتزامن مع استعدادات عيد الأضحى المبارك ورغبة الكثيرين في متطلبات العيد لأسرهم سواء لحوم أو ملابس جديدة في ظل غلاء الأسعار في الأسواق المصرية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023



اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الذي يحدد مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 قبل حلول عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ عملية الصرف يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 حتى يتمكن الجميع من الصرف قبل بداية اجازة عيد الأضحى المبارك ليتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه.

ويهدف إصدر الكتاب الدوري إلى تفادي التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في كافة محافظات الجمهورية وتقسيم عملية الصرف على عدة أيام حيث يتم تغذية الماكينات بشكل استثنائي في تلك الأيام عن المعدلات الطبيعية اليومية لتسهيل عملية القبض في كافة محافظات الجمهورية.

موعد قبض مرتبات يوليو 2023

تستغرق عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية نحو 5 أيام فقط وفقا للجدول المعتمد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية وهي كما يلي :-

يوم الأحد 18 يونيو 2023 أول أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.

يوم الاثنين 19 يونيو 2023 ثان أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 ثالث أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.

يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 رابع أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.

يوم الخميس 22 يونيو 2023 خامس أيام الصرف وفقا لوزارة المالية.

أقرت وزارة المالية بالفعل زيادة مرتبات موظفي الدولة في موزارة العام المالي الجديد 2023-2024 لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وحصلوا عليها بالفعل بداية من شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن حزمة إجراءات مالية من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل غلاء الأسعار في الأسواق المصرية بسبب الركود الاقتصادي.

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