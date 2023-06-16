بالمواعيد.. جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل من قبل المواطنين عن جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2023، وأعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف المرتبات ليتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الخاصة بالمناسبات.

موعد بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أنه سوف يتم يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بالدولة؛ اعتبارًا من 18 يونيو 2023، والذي يوافق يوم الأحد، وحتى الخميس الموافق 22 من الشهر ذاته.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023:

مرتبات شهر يونيو 2023، تصرف اليوم الأول يوم الأحد الموافق 18 يونيو.

مرتبات شهر يونيو 2023 وتصرف اليوم الثاني الموافق يوم الإثنين 19 يونيو.

مرتبات شهر يونيو 2023، وتصرف اليوم الثالث يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023، الموافق يوم الأربعاء 21 يونيو.

تصرف مرتبات شهر يونيو 2023، يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

أول أيام صرف مرتبات شهر يونيو 2023 (يوم الأحد):

الوزارات: «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة».

الهيئات المستقلة والجهات: «مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات».

ثاني أيام صرف مرتبات شهر يونيو 2023 (يوم الإثنين):

الوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية)».

الهيئات المستقلة والجهات: «رئاسة الجمهورية، مجلس الدولة، القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الرقابة الإدارية، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دار الإفتاء المصرية، معهد الخدمات المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، وباقي الجهات الأخرى».

وتصرف جميع الوزارات والجهات الحكومية التي لم تصرف مرتبات شهر يونيو 2023 خلال اليومين السابقين، أيام الثلاثاء 20 يونيو، والأربعاء 21 يونيو، والخميس 22 يونيو الجاري.