الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الأحد.. مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

مرتبات
مرتبات

انشغل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالبحث عبر الانترنت عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك واستعدادات المصريين لشراء مستلزمات العيد.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023


وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.


قامت وزارة المالية بتبكير، مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك المقرر أن تبدأ وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو بهدف التيسير علي المواطنين في شراء متطلبات واحتياجات العيد وخاصة اللحوم .

وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 18 يونيو وتستمر حتي يوم  الخميس 22 يونيو  2023 في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7و8و11 يونيو 2023.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023


وأهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023


مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023


تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .


جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

يكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءاً من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

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