قبل عيد الأضحى 1444.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لموظفي الدولة

مع قرب عيد الأضحى المبارك يحرص المواطنين العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 عبر جوجل، حيث ستتزايد عمليات البحث عن موعد صرف للمرتبات وتكون بالزيادة الجديدة، عقب تبكير موعد صرف رواتب الموظفين في الدولة في كافة القطاعات التابعة لها، لكي يتم صرفها قبل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.

وكانت وزارة المالية المصرية في المالية المصرية قد أعلنت مؤخرا عن مواعيد التبكير لصرف مرتبات في شهر يونيو 2023، وذلك يكون قبل بدء إجازات أعياد الأضحى المبارك ومن الجدبر لها بيوم الأربعاء الموافق يوم 28 من يونيو 2023، لكي ستتم بذلك جميع عمليات صرف كافة مرتبات العاملين وستكون بالزيادة الجديدة، وذلك يكون اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 18 يونيو 2023، ليوم الخميس الموافق يوم 22 من يونيو 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وحددت وزارة المالية في مصر موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2023 وتكون بالزيادة الجديدة للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وتكون خلال أيام 18 يونيو و19 يونيو و20 يونيو و21 يونيو و22 يونيو 2023، وذلك عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الجمهورية قرارا بشهر أبريل الماضي، وتكون بزيادة مرتبات العاملين بالدولة مبلغ 1000 جنيه.

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يونيو 2023

ووفقا لما أعلنته الحكومة المصرية، ولا يقل الحد الأدنى لكافة أجور الموظفين والعاملين، وذلك لدى أجهز الدولة والهيئات العامة وعن ما يلي: