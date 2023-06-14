قبل عيد الأضحى 1444.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لموظفي الدولة
مع قرب عيد الأضحى المبارك يحرص المواطنين العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 عبر جوجل، حيث ستتزايد عمليات البحث عن موعد صرف للمرتبات وتكون بالزيادة الجديدة، عقب تبكير موعد صرف رواتب الموظفين في الدولة في كافة القطاعات التابعة لها، لكي يتم صرفها قبل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2023.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023
وتستعرض “الدستور” في هذه السطور مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.
وكانت وزارة المالية المصرية في المالية المصرية قد أعلنت مؤخرا عن مواعيد التبكير لصرف مرتبات في شهر يونيو 2023، وذلك يكون قبل بدء إجازات أعياد الأضحى المبارك ومن الجدبر لها بيوم الأربعاء الموافق يوم 28 من يونيو 2023، لكي ستتم بذلك جميع عمليات صرف كافة مرتبات العاملين وستكون بالزيادة الجديدة، وذلك يكون اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 18 يونيو 2023، ليوم الخميس الموافق يوم 22 من يونيو 2023.
مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023
وحددت وزارة المالية في مصر موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2023 وتكون بالزيادة الجديدة للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وتكون خلال أيام 18 يونيو و19 يونيو و20 يونيو و21 يونيو و22 يونيو 2023، وذلك عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الجمهورية قرارا بشهر أبريل الماضي، وتكون بزيادة مرتبات العاملين بالدولة مبلغ 1000 جنيه.
الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يونيو 2023
ووفقا لما أعلنته الحكومة المصرية، ولا يقل الحد الأدنى لكافة أجور الموظفين والعاملين، وذلك لدى أجهز الدولة والهيئات العامة وعن ما يلي:
- 10500 جنيه وتكون للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
- 8500 جنيه وتكون للدرجة العالية أو ما يعادلها.
- 7000 جنيه وتكون لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.
- 6500 جنيه وتكون للدرجة الأولى أو ما يعادلها.
- 5500 جنيه وتكون للدرجة الثانية أو ما يعادلها.
- 5000 جنيه وتكون للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
- 4500 جنيه وتكون للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
- 4000 جنيه وتكون للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.
- 3500 جنيه وتكون للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
- 6000 جنيه وذلك لحاملي شهادة الماجستير.
- 7000 جنيه وذلك لحاملي شهادة الدكتوراه.