حددت وزارة المالية ميعاد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة على أن يتم صرف مرتبات هذا الشهر قبل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ وفقًا للحسابات الفلكية في 27 يونيو 2023 مع وقفة عرفات ، وتعرض الدستور في التقرير التالي ميعاد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين وجميع العاملين في الدولة.

ميعاد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لتبدأ يوم الأحد 18 يونيو الجاري ويستمر حتى الخميس 22 يونيو الجاري.

ويصرف المعلمون مرتبات شهر يونيو 2023 يوم الأثنين الموافق 19 يونيو حيث حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات العاملين في وزارة التربية والتعليم في اليوم الثاني من جدول صرف المرتبات.

جدول صرف مرتبات يونيو

حددت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر يونيو بحيث تحصل كل 33 فئة على مرتباتها ، فتبدأ يوم الأحد صرف مرتبات المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، السياحة، النقل، البترول، الصحة، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، التجارة والصناعة، البيئة، الطيران المدني، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الإسكان، الداخلية، شؤون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، الثقافة.

و يوم الاثنين 19 يونيو: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات .التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، رئاسة الجمهورية، مجلس الدولة، القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الرقابة الإدارية، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دار الإفتاء المصرية، معهد الخدمات المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء.

ويتم صرف مرتبات باقي الجهات الحكومية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس .