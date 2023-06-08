يبحث المواطنون فى جميع أنحاء الجمهورية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين بالدولة، بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الأضحى 2023، حيث قررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات لشهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

موعد بداية صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين بالدولة

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو لموظفي الحكومة خلال الفترة من الأحد 18 يونيو وحتى الخميس 22 يونيو الجاري، بحسب بيان وزارة المالية.

وقال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر مايو أيام 7 و8 و11 يونيو.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين

- يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم 18 في الشهر للعاملين في الوزارات الآتية «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة»

كما يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم 18 في الشهر للعاملين في مديريات «الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

يوم 19 يونيو يتم الصرف للهيئات الحكومية المستقلة الأتية «الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»

- صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى في الأيام المحددة بدءً من يوم 20 مايو حتى يوم 22 يونيو 2023.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان سابق للوزارة الشهر الماضي، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف أن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي تبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.