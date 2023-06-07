هل حددت "المالية" موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 قبل عيد الأضحى؟

مع بداية شهر يونيو حرص جميع الموظفين والعاملين في الدولة المصرية معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 عبر جوجل، حيث كشفت وزارة المالية بمصر عن موعد الصرف لجميع الموظفين في (33) وزارة وهيئة حكومية، وذلك يكون بالتزامن مع بداية صرف معاشات شهر يونيو لعام 2023 لكافة المستحقين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين في الدولة المصرية.

وقرر الدكتور محمد معيط، بصفته وزير المالية، صرف جميع مرتبات شهر يونيو لكافة موظفي قطاع الحكومة بداية من يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وسيستمر صرف المرتبات إلى يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 المقبل.

صرف متأخرات الموظفين في شهر يونيو 2023

وأوضح وزير المالية، أن صرف متأخرات جميع مستحقات العاملين وذلك بخلاف الرواتب، سيبدأ من يوم 7 من يونيو 2023 ،وسيستمر الصرف إلى يوم 11 من يونيو 2023.

حقيقة صرف مرتبات يونيو 2023 قبل عيد الأضحى

وأكد الدكتور محمد معيط، أن يكون صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2023 لكافة العاملين بالدولة، يكون قبل موعد عيد الأضحى 2023 وذلك بـ أسبوع واحد، وبذلك سيبدأ صرف المرتبات من يوم 18 يونيو 2023، وذلك يكون طبقا لما قد صرح به الدكتور محمد معيط بتصريحات صحفية.

وقال طارق بسيوني، بصفته رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية: «إنه تم التحديد لعدد من الأيام في كل شهر لصرف جميع رواتب العاملين في الدولة وما بحكمها وما سيتقاضونه، و3 أيام في كل شهر لصرف كافة متأخرات مستحقات العاملين، ويكون مع مراعاة أيام الإجازات ومراعاة العطلات الرسمية».

مرتبات شهر يونيو 2023 في ماكينات الصراف الآلي

وأشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى أنه تم إتاحة مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي، ستبدأ طبقا لـ المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

وأوصى طارق بسيوني الموظفين في الجهات الإدارية بـ عدم التزاحم على كافة ماكينات الصراف الآلي، لأن سوف تكون المرتبات متاحة بأي وقت، وذلك اعتبارًا من تاريخ البدء للصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.