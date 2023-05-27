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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرتبات يونيو 2023.. تعرف على موعد الصرف والزيادة السنوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بالدولة، بداية من يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك 2023 بأسبوع.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفقا للكتاب الدوري

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صرف مرتبات شهر يونيو 2023 سيتم وفقا للجدول الذي تم اعتماده في الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة.

وأضاف أن المرتبات ستشمل الزيادة السنوية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات المالية لحماية المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع، كما أنه سيتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.


جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 

يوم الأحد 18 يونيو 2023: صرف رواتب موظفي وزارات القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، البترول.

يوم الاثنين 19 يونيو 2023: صرف رواتب موظفي وزارات الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السياحة والآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: صرف رواتب موظفي وزارات الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي.

يوم الأربعاء 21 يونيو 2023: صرف رواتب موظفي مجلس النواب، المجلس القومي للحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس التأديبى للقضاء.


نصائح للحفاظ على مرتب شهر يونيو 2023 حتى نهاية الشهر


استخدم نظرية 10 - 20 - 70، وهي تعني أن تخصص 10% من راتبك للادخار، و20% لسداد الديون، و70% للمصاريف الشهرية اللازمة والمهمة.


احرص على تحديد ميزانية شهرية، وقم بتسجيل دخلك ومصروفاتك بشكل دوري، وحاول أن تلتزم بها قدر الإمكان، وتجنب الإنفاق على الأشياء غير الضرورية أو المستعجلة.


استغل العروض والخصومات، وابحث عن أفضل الأسعار عند شراء السلع والخدمات، واستفد من التطبيقات والمواقع التي توفر لك مقارنة الأسعار والتقييمات.


استخدم بطاقات الائتمان بحكمة، ولا تتجاوز حدود قدرتك على السداد، وحاول أن تسدد رصيدك كاملاً في نهاية كل شهر، وتجنب دفع الفوائد والغرامات.


ابحث عن مصادر دخل إضافية، وحاول أن تستثمر مهاراتك وخبراتك في أعمال حرة أو مشاريع صغيرة تزيد من دخلك، وتساعدك على تحقيق أهدافك المالية.

 

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