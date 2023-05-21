الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفقا للكتاب الدوري

مرتبات
مرتبات

يتسأل موظفي الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وذلك لوضع ميزانية تكفي مصروفات عيد الأضحى المبارك 1444/2023 والمصايف للترفيه عن الطلاب عقب انتهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ورغبة كافة الأسر المصرية في قضاء اجازة في المدن الساحلية.

موعد صرف مرتبات مايو 2023 للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين

اعتمدت وزارة المالية الكتاب الدوري الذي يصدر بشكل ربع سنوي بشأن مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة وذلك لتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي للبنوك في كافة محافظات الجمهورية حيث تصرف الرواتب خلال الفترة من يوم الأحد 18 - يوم الخميس 22 يونيو 2023 وفقا لجدول المواعيد التي تم الإعلان عنه مؤخرا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أصدر عدة قرارات مالية من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين على رأسها تبكير صرف الزيادة السنوية والتي تم صرفها بالفعل في شهر ابريل الماضي قبل العام المالي الجديد 2023-2024 والذي يبدأ في شهر يوليو المقبل.

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موعد صرف مرتبات مايو 2023 للعاملين بالدولة

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مواعيد صـرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالبترول

جدول صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر يونيو 2023

حدت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفقا للكتاب الدوري الذي تم اعتماده عن شهور ( مايو، يونيو، يوليو) وجاء جدول الصرف كما يلي :-

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 موعد صرف رواتب موظفي عدة وزارت هى ( القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن، التموين، النقل، البترول،….).

يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 موعد صرف رواتب موظفي عدة وزارت هى ( الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة، السياحة، الآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف،…).

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 موعد صرف رواتب موظفي عدة وزارت هى ( الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي،…).

 

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يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 موعد صرف رواتب موظفي عدة مصالح وهيئات هي ( مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات).

يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 موعد صرف رواتب موظفي عدة وزارت هى ( الزراعة واستصلاح الأراضي، الموادر المائية، الري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية،…).

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تفاصيل صرف رواتب موظفي الدولة 2023

 

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