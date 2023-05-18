موعد صرف مرتبات مايو 2023 للعاملين بالدولة

زادت عمليات البحث علي الانترنت خلال الساعات القلية الماضية ، لمعرفة موعد صرف مرتبات مايو 2023 والتي بدات اليوم الخميس وتستمر حتي يوم الاربعاء 24 مايو.

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، وجدول صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مايو 2023

موعد صرف مرتبات مايو 2023

واعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات مايو 2023 للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والعاملين بالقطاع حيث بدأت عمليات صرف المرتبات اليوم الخميس 18 مايو وتستمر حتي يوم الاربعاء 24 مايو 2023 ، كما تم تحديد موعد صرف متأخرات مرتبات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 من شهر مايو 2023.

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

اعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، والتي تبدا من يوم الاحد ١٨ يونيو الى يوم الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7و8و11 يونيو 2023.

جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

سيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.