الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد صـرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالبترول

مرتبات شهر مايو
مرتبات شهر مايو

يترقب عدد كبير من موظفي قطاع البترول المصري خلال الساعات الماضية، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، في ظل إعلان وزارة المالية تبكير صرف المرتبات إلى يوم الخميس 18 مايو 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالبترول

وتسهيلا على المواطنين، يقدم “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالبترول، والتي تبدأ من الخميس 18 مايو ويتم استكمال صرفها باقي المرتبات للموظفين العاملين بالدولة خلال أيام 21 و22 و23 و24 من الشهر ذاته.

وكشف قرار وزارة المالية، صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم 18 في الشهر لـ العاملين في الوزارات الأتية «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة».

صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالبترول

كان المهندس طارق الملا وزير البترول، اعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول، بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يتم اعتماد العلاوة بأثر رجعي من أبريل بالنسبة للقطاع العام بنسبة 12% وبدون حد أقصى.

كما أشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة للقطاعين المشترك والاستثماري من المتوقع أن تكون العلاوة كما يلي:

المستوى الثاني 250 

المستوى الأول 325

مدير عام مساعد 375 

مدير عام ومساعد رئيس شركة 425

رئيس شركة 500

بالإضافة إلى 400 جنيه على الأجر المتغير

موعد بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة

ويرتبط إقرار العلاوة فى قطاع البترول باجتماع مجلس إدارة الهيئة، والذي يتكون من عدد من الوزراء برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تنفيذ برنامج الثالث من التنمية البشرية، لتعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشري بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بالمواقع المختلفة بكافة الشركات، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية فى وضع النظم لإدارات الموارد البشرية بالشركات.

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