الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين بالدولة بعد غد الخميس، كما سيتم صرف مرتبات يونيو المقبل اعتبارًا من يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءًا من يوم ٧ يونيو.

وأشار طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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