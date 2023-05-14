موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. والجدول المعتمد

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية محور اهتمام الملايين من موظفي الدولة حاليا حيث يرغب الكثيرين من الأسر المصرية في عمل ميزانية لمصروفات عيد الأضحى المبارك خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من جراء أزمة الأعلاف.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

تعمل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري على تغذية ماكينات الصرف الآلي في كافة محافظات الجمهورية خلال أسبوع صرف الرواتب وذلك ليتمكن كافة موظفي الدولة من صرف رواتبهم عن شهر يونيو وفقا للجدول الذي تم اعتماده من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكانت قد حددت وزارة المالية الفترة من يوم الأحد 18 - يوم الخميس 22 يوينو لصرف رواتب الموظفين حيث يتم الصرف وفقا للزيادة التي أعلنتها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات المالية لحماية الموطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية للسلع الأساسية ليتمكنوا من شراء كافة احتياجات أسرهم الشهرية.

جدول صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر يونيو 2023

حدد الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية جدول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 حيث يتم الصرف الرواتب وفقا للجدول التالي:-

يوم الأحد 18 يونيو 2023 صرف رواتب موظفي وزارة (القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، البترول،…).

يوم الاثنين 19 يوينو 2023 صرف رواتب موظفي وزارة (الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السياحة والآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف، ..).

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 صرف رواتب موظفي وزارة (الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي،…).

يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 صرف رواتب موظفي (مجلس النواب، المجلس القومي للحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطمي، المجلس الأعلى لنتظيم الأعلام، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات،…).

يوم الخميس 22 يونيو 2023 لصرف موظفي وزارة (الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، …).

يتم الصرف وفقا للزيادة السنوية التي تم الإعلان عنها في الموزانة العامة للدولة عن عام 2023-2024.

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