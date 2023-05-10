موعد مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين في الدولة

10 أيام مرت على شهر مايو ما جعل العاملين يبحثون عن ميعاد مرتبات شهر مايو 2023 وفق الموعد الذي حددته وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات هذا الشهر.

ميعاد مرتبات شهر مايو 2023

نعرض خلال التقرير التالي ميعاد مرتبات شهر مايو 2023 وفق جدول صرف المرتبات لهذا الشهر مع الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها منذ أبريل الماضي.

يبدأ صرف مرتبات مايو 2023 من الخميس الموافق 18 مايو مع اعتبار الجمعة والسبت عطلات رسمية ثم يُستكمل من الأحد 21 مايو حتى الأربعاء 24 مايو 2023.

زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى ل 3500 جنيه

في مارس الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور العاملين البالغ عددهم 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ومن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد الزيادة

يصبح مرتب الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيها بعد الزيادة

تصبح مرتبات الدرجة الخامسة 4240 جنيها بعد الزيادة

تصبح مرتبات الدرجة الرابعة 4480 جنيها بعد الزيادة

تصبح مرتبات الدرجة الثالثة 4740 جنيها بعد الزيادة.

تصبح مرتبات الدرجة الثانية 5200 جنيها بعد الزيادة.

تصبح مرتبات الدرجة الأولى 5800 جنيه بعد الزيادة.

تصبح مرتبات درجة المدير العام 6400 جنيها بعد الزيادة.

تصبح مرتبات الدرجة العالية 7600 جنيها بعد الزيادة

تصبح مرتبات الدرجة الممتازة 10000 جنيها بعد الزيادة.

كانت مرتبات العاملين بالقطاع الاداري للدولة حتى مارس الماضي كالتالي

– 9000 جنيه للدرجة الممتازة

– 6600 جنيه للدرجة العالية

– 5400 جنيه للدرجة مدير عام

4800 جنيه للدرجة الأولى

– 4200 جنيه للدرجة الثانية

– 3720 جنيها للدرجة الثالثة

3480 جنيها للدرجة الرابعة

– 3240 جنيها للدرجة الخامسة

– 3000 جنيه للدرجة السادسة