الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يبدأ 18 مايو.. جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023

مرتبات
مرتبات

يبحث كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على محركات البحث عبر الإنترنت عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023 وموعد الصرف.

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 ، وجدول صرف مرتبات شهر مايو 2023.


جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023

قررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور 4 و5 و6 ، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2023 من يوم الخميس 18 مايو ويستمر حتى يوم الأربعاء 24 مايو 2023، كما تم تحديد موعد صرف متأخرات مرتبات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 من شهر مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 أيام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، بداية من يوم الأحد 18 مايو إلى يوم الخميس 22 يونيو  2023، في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023
 

جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. والحد الأدني للأجور لكافة موظفي الدولة

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

سيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023 جدول صرف مرتبات شهر مايو موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 جدول زيادة مرتبات 2023

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