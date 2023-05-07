الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. والحد الأدني للأجور لكافة موظفي الدولة

مرتبات
مرتبات

زاد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب الفجوة الزمنية عقب تبكير صرف رواتب أبريل بسبب عيدي الفطر والقيامة ورغبة الملايين من موظفي الدولة في وضع ميزانية للمصايف والتنزهات عقب انتهاء طلاب المدارس امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وتبدأ عملية صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر مايو 2023 يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري وفقا للكتاب الدوري بنظام الربع سنوي الذي تصدره وزارة المالية ليوضح موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 وتستمر عملية الصرف حتى يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، وذلك لكافة موظفي الموظفين والعاملين في القطاع الإداري للدولة.

وتصرف متأخرات ومستحقات موظفي الدولة بخلاف المرتبات قبل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 خلال أيام 7 و 10 و 11 مايو 2023 حيث يتم بالفعل تطبيق الحد الأدني للأجور للموظفين مع شهر ابريل الماضي وذلك في إطار تحسين المرتبات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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مرتبات موظفي الدولة عقب تطبيق الحد الأدني للأجور

حددت وزارة المالية الحد الدني للأجور موظفي الدولة في كافة المؤسسات الحكومية والهيئات والشركات التابعة للدولة، وذلك وفقا لما يلي :

  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من الدرجة السادسة نحو 3500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من الدرجة الخامسة نحو4000 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من الدرجة الرابعة نحو 4500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من الدرجة الثالثة نحو 5000 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من الدرجة الثانية نحو 5500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من الدرجة الأولى نحو 6500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من درجة المدير العام  نحو 7000 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من الدرجة العالي نحو 8500 جنيه.
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موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من حاملي درجة الماجستير نحو 6000 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدولة من حاملي درجة الدكتوراه نحو 7000 جنيه.

ويتم الصرف وفقا للجدول الذي اعتمده الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الكتاب الدوري الذي تصدره قطاع الحسابات المالية بالوزارة.

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