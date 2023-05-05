يبحث كثير من المعلمين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على محركات البحث عبر الإنترنت عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين، حيث سجل عدد المعلمون في مصر نحو 1.2 مليون معلم.

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين، بعد انتهاء اجازات الاعياد الربيع وشم النسيم والفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين

وقررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور 4 و5 و6 ، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس 18 مايو ويستمر حتي يوم الاربعاء 24 مايو 2023 ، كما تم تحديد موعد صرف متأخرات مرتبات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 من شهر مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر ويبدا المعلمون في صرف مرتباتهم خلال يومي 23 و 24 مايو الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، بداية من يوم الاحد ١٨ مايو الى يوم الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7و8و11 يونيو 2023.

جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

سيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.