موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

أصبح موعد مرتبات شهر مايو 2023 هو الشغل الشاغل لكثير من المواطنين، خاصة مع قرب انتهاء شهر أبريل وحلول شهر مايو 2023.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر، وهم شهر أبريل ومايو ويونيو من هذا العام.

وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" جدول مرتبات شهر مايو 2023، طبقًا لما أعلنته وزراة المالية، وبعد تطبيق قرار زيادة المرتبات الشهر الماضي.

موعد صرف رواتب مايو 2023

في إطار جهود وزارة المالية نحو التيسير على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية بالدولة، فقد تقرر صرف مستحقات العاملين وفقًَا للمواعيد التالية:

1- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الخميس 18 مايو.

2- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الأحد 21 مايو.

3- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الاثنين 22 مايو.

4- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الثلاثاء 24 مايو.

5- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الأربعاء 25 مايو.

موعد صرف متستحقات العاملين بخلاف الرواتب

جاء موعد صرف متستحقات العاملين بخلاف الرواتب، طبقًا لوزارة المالية كالإتي:

1- قبض شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأحد 7-5-2023.

2- قبض شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأربعاء 10-5-2023.

3- قبض شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الخميس 11-5-2023.