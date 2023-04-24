الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

أصبح موعد مرتبات شهر مايو 2023 هو الشغل الشاغل لكثير من المواطنين، خاصة مع قرب انتهاء شهر أبريل وحلول شهر مايو 2023.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر، وهم شهر أبريل ومايو ويونيو من هذا العام.

وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" جدول مرتبات شهر مايو 2023، طبقًا لما أعلنته وزراة المالية، وبعد تطبيق قرار زيادة المرتبات الشهر الماضي.

موعد صرف رواتب مايو 2023

في إطار جهود وزارة المالية نحو التيسير على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية بالدولة، فقد تقرر صرف مستحقات العاملين وفقًَا للمواعيد التالية:

1- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الخميس 18 مايو.

2- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الأحد 21 مايو.

3- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الاثنين 22 مايو.

4- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الثلاثاء 24 مايو.

5- صرف مرتبات شهر مايو 2023 يوم الأربعاء 25 مايو.

موعد صرف متستحقات العاملين بخلاف الرواتب

جاء موعد صرف متستحقات العاملين بخلاف الرواتب، طبقًا لوزارة المالية كالإتي:

1- قبض شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأحد 7-5-2023.

2- قبض شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأربعاء 10-5-2023.

3-  قبض شهر مايو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الخميس 11-5-2023.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

"الإسكان" تعلن طرح بيع محلات تجارية ووحدات إدارية.. اعرف الأماكن والمساحات المتاحة

الدولار الآن.. أسعار العملات أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

سعر الذهب الآن.. فى التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة