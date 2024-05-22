الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب إعدادى أطلق وابلا من الرصاص على 4 أشخاص أمام مدرسة بقنا

حملة أمنية - صورة
حملة أمنية - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على طالب إعدادي بتهمة إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة أمام مدرسة في قرية العطيات مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يوم الأحد الماضي من مركز شرطة دشنا يفيد بنشوب مشاجرة في قرية العطيات بين مجموعة طلاب انتهت بأن طالب إعدادي من قرية السمطا أصاب 4 أشخاص بطلقات نارية بدائرة مركز دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المديرية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة كل من "محمود.ح.ع، يبلغ من العمر 52 عامًا، وشقيقه إسلام، يبلغ من العمر 37 عامًا، ويوسف.م.ح، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويوسف.س.م، يبلغ من العمر 12 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وبعد الفحص تبين أن مرتكب الواقعة طالب إعدادي بسبب مشاجرة بعد أداء امتحانات الشهادة الإعدادية عقب خروجهم من المدرسة، مما جعل المتهم يذهب لمنزله ويعود مرة أخرى بسلاح ناري أطلق على المجني عليهم عدة طلقات نارية أدت إلى إصابتهم.

وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الرصاص النار اخبار دشنا مدرسة قنا

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