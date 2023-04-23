موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 ومتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب

حددت وزارة المالية في كتابها الدوري، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين في القطاع العام بالمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية ومتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، بعد تبكيرها خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بسبب المناسبات الدينية، قبل عيد القيامة بـ3 أيام، وقبل عيد الفطر نحو 10 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي القطاع الحكومي بالهيئات والوزارات والمؤسسات، من يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، وتستمر لمدة 6 أيام، حتى الأربعاء الموافق 24 مايو.

ووفقا للجدول الدوري للوزارة، حددت المالية أيام صرف مرتبات شهر مايو 2023 ومتأخرات العاملين بخلاف الرواتب على النحو التالي:-

18 مايو 2023 الموافق يوم الخميس. 21 مايو 2023 الموافق يوم الأحد. 22 مايو 2023 الموافق يوم الإثنين. 23 مايو 2023 الموافق يوم الثلاثاء. 24 مايو 2023 الموافق يوم الأربعاء.

فيما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب في مايو، خلال أيام 7 و10 و11 مايو 2023.

تبكير صرف مرتبات شهر إبريل 2023

وكانت وزارة المالية قد قررت صرف مرتبات شهر أبريل 2023 مبكرًا عن الأشهر السابقة، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بداية من يوم الخميس 13 أبريل 2023 بعد تطبيق الزيادة الجديدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، ليبدأ من 3500 جنيه.

وجاء ذلك التبكير في موعد صرف المرتبات بسبب المناسبات الدينية، قبل عيد القيامة بـ3 أيام، وقبل عيد الفطر نحو 10 أيام.

كما تم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب في شهر أبريل 2023 ، خلال أيام 6 و9 و10 أبريل 2023.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي 2023

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر زيادة المرتبات والمعاشات من أجل تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة والمعاشات، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، ورفع الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:-

3500 جنيه لموظفي الدرجة المالية السادسة وما يعادلها شهريًا.

5000 جنيه لموظفي الدرجة المالية الثالثة النوعية شهريًا.

6000 جنيه لموظفي درجة الماجستير شهريًا.

7000 جنيه لموظفي درجة الدكتوراه شهريًا.

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