الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

زاد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 والذي يقترب موعده خلال أيام والذي أعلنت وزارة المالية عن موعد صرفه في بيان لها.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للموظفين

نعرض لكم في التقرير موعد صرف مرتبات مايو 2023 والتي ستُصرف بالزيادة الجديدة التي صرفتها الحكومة للعاملين منذ مرتبات أبريل الجاري.

تُصرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس ١٨ مايو إلى يوم الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣، ويتم صرف متأخرات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 مايو 2023. 

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

جدول مرتبات شهر مايو 

يكون صرف مرتبات مايو شاملًا الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، بحيث تزيد  بقيمة 1000 جنيه و500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وتكون كالتالي 

 - 10000 جنيه للدرجة الممتازة 

- 7600 جنيه للدرجة العالية 

- 6400 جنيه لدرجة مدير عام 

- 5800 جنيه للدرجة الأولى 

- 5200 جنيه  للدرجة الثانية 

- 4740 جنيها للدرجة الثالثة 

- 4480 جنيها للدرجة الرابعة

- 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها

زيادة المرتبات 1000 جنيه 

كان أعلن الرئيس عبد  الفتاح السيسي في مارس الماضي زيادة المرتبات مرة أخرى بقيمة 1000 جنيه لتحسين أجور العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ومن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً

بعد انتهاء رمضان.. استمرار مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين

txt

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

txt

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 ورابط الاستعلام عن قيمة المعاش

موعد صرف مرتبات شهر مايو مرتبات شهر مايو 2023 مرتبات شهر مايو صرف مرتبات شهر مايو موعد صرف مرتبات موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 شهر مايو 2023

الأكثر قراءة

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

الخارجية تخصص 10 خطوط ساخنة لتلقى الاتصالات حول موقف الجالية المصرية بالسودان

«أفسدوا فرحة العيد».. ماذا قالت الصحف المغربية عن ثنائية الأهلى أمام الرجاء؟

"صحة أسيوط" تطلق حملة مفاجئة للتأكد من انتظام الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية

فرحة ذوي الهمم في رحلات «الداخلية النيلية»: «يوم جميل وبنشكر الرئيس» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة

هرتسوغ: نعيش أزمة هى "الأخطر" فى تاريخ إسرائيل