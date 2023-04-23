تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

زاد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 والذي يقترب موعده خلال أيام والذي أعلنت وزارة المالية عن موعد صرفه في بيان لها.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للموظفين

نعرض لكم في التقرير موعد صرف مرتبات مايو 2023 والتي ستُصرف بالزيادة الجديدة التي صرفتها الحكومة للعاملين منذ مرتبات أبريل الجاري.

تُصرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس ١٨ مايو إلى يوم الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣، ويتم صرف متأخرات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 مايو 2023.

جدول مرتبات شهر مايو

يكون صرف مرتبات مايو شاملًا الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، بحيث تزيد بقيمة 1000 جنيه و500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وتكون كالتالي

- 10000 جنيه للدرجة الممتازة

- 7600 جنيه للدرجة العالية

- 6400 جنيه لدرجة مدير عام

- 5800 جنيه للدرجة الأولى

- 5200 جنيه للدرجة الثانية

- 4740 جنيها للدرجة الثالثة

- 4480 جنيها للدرجة الرابعة

- 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها

زيادة المرتبات 1000 جنيه

كان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي زيادة المرتبات مرة أخرى بقيمة 1000 جنيه لتحسين أجور العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ومن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.