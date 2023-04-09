الخميس.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

يبدأ الخميس المقبل صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة لشهر أبريل الجاري، والتي يستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف على مستوى الجهاز الإداري للدولة والمحليات، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعجيل موعد صرف الزيادة المقررة لتصبح فى أبريل بدلًا من يوليو، كما هو معمول به سنويًا.



وكانت وزارة المالية قد وجهت بتعجيل صرف مرتبات شهر أبريل لتصبح يوم 13 من الشهر الجاري بدلًا من 22 من الشهر، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وتتراوح قيمة الزيادة الجديدة المستحقة للعاملين بالدولة بين 1000 جنيه لـ 1600 جنيه.



ويستحق العاملين اعتبارًا من شهر أبريل الجارى، علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيه، و10% علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح قيمته بين 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلى وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.



ووفق مصدر مطلع، لن يترتب على إقرار حزمة تحسين الأجور المقررة اعتبارًا من الشهر الجارى، فرض أعباء ضريبية إضافية، نظرًا لقرار زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف جنيه سنويًا.



وأضاف المصدر، أن مجموع زيادة العلاوة والحافز يجب أن يتساوى مع الحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية بعد زيادته مؤخرًا، ليصبح 3500 جنيه للدرجة السادسة العمالية وما يعادلها، و5 آلاف جنيه للدرجة الثالثة التخصصية و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملى الدكتوراه، موضحًا أن تلك الزيادة ليست قاصرة على العمالة الدائمة المثبتة على الموازنة العامة، وإنما تشمل أيضًا أصحاب العقود المؤقتة والكادرات الخاصة، الذين سيحصلون على 3 أشهر إضافية من الزيادة هم أبريل ومايو ويونيو بتكلفة إضافية 40 مليار جنيه بخلاف التكلفة الإجمالية لتمويل الزيادة من شهر يوليو 2023 حتى يونيو 2024.



ومن المقرر أن يستفيد أيضًا المعلمون بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بزيادة الأجور، حيث تزاد قيمة حافز الأداء للمعلمين بمبلغ 300 جنيه، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، كما يستحق أعضاء المهن الطبية زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيه لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت، ومضاعفة حافز الطوارئ للأطباء وهيئات التمريض.