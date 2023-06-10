السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بوزارة البترول

صورة- ارشيفية
صورة- ارشيفية

يتساءل عدد كبير من العاملين بقطاع البترول، عن جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بوزارة البترول، والشركات القابضة، بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أقرها مجلس النواب، من المقرر أن يتم تبكير صرف مرتبات قبل بداية أيام من عيد الأضحى، بعد تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، ويكشف الدستور في هذا التقرير جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بوزارة البترول. 

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بوزارة البترول

ومن المقرر صرف مرتبات شهر يونيو 2023، للعاملين بقطاع البترول، يوم 18، وفق بيان لوزارة المالية والتي حددت عدد من الوزارات لصرف المرتبات وهي “الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة”.

مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بوزارة البترول

فيما يتم الصرف للهيئات الحكومية المستقلة، يوم 19 يونيو لـ"الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، وصرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى في الأيام المحددة بدءً من يوم 20 مايو حتى يوم 22 يونيو 2023.

قد يهمك أيضًا | مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وطالبت وزارة المالية من العاملين بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، وأن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي تبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مرتبات وزارة البترول

كان وزير المالية، أوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية ١٥٠ مليار جنيه منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٣ تبلغ ٤٠ مليار جنيه.

مرتبات مرتبات وزارة البترول التجارة والصناعة وزارة البترول جدول صرف مرتبات شهر يونيو جهاز المركزي للمحاسبات جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

"الداخلية" تعلن مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

تحديد إقامة الصالون الثقافي الرابع لدار الكتب في طنطا

زيلينسكى: سنتوصل قريبًا لاتفاق مع حلفائنا للحصول على طائرات مقاتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطيني: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين