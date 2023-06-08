ننشر لكم موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من كبار السن وأصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2023، وهل سيتم تبكيره؟.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

من المقرر البدء في صرف معاش شهر يوليو المقبل 2023، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، حتي يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023، طبقاً للكتاب الدوري لوزارة المالية.

شرائح صرف معاشات شهر يوليو 2023

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، صرف معاشات، وفقاً للشرائح التالية:

الشريحة الأولي: صرف معاش شهر يوليو أقل من 1000 جنيه، يتم صرفها يومي السبت و الأحد 1 و 2 يوليو 2023.

الشريحة الثانية: صرف معاش شهر يوليو بدءاً من 1000 جنيه و أقل من 2000 جنيه، يتم صرفها يومي الإثنين و الثلاثاء 3 و 4 يوليو 2023.

الشريحة الثالثة: صرف معاش شهر يوليو أكثر من 2000 جنيه، يتم صرفها يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 يوليو 2023.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023

أتاحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن معاش شهر يوليو 2023، من خلال الرابط الرسمي من هنـــــــــــــــــا.

الزيادة الجديدة لمعاشات شهر يوليو 2023

• الشريحة الأولى: تصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه.

• الشريحة الثانية: تصبح 2645 جنيه بدلاً من 2300 جنيه.

• الشريحة الثالثة: تصبح 4025 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

• الشريحة الرابعة: تكون 4945 جنيه بدلاً من 4300 جنيه.

• الشريحة الخامسة: تكون 6095 جنيه بدلاً من 5300 جنيه.

• الشريحة السادسة: تكون 7475 جنيه بدلاً من 6500 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

وفي هذا الإطار، وفرت الحكومة وسائل عديدة تيسيرا علي المواطنين كبار السن وأصحاب المعاشات، لصرف معاشات شهر يوليو 2023، من خلال:

• عبر منافذ البريد المصري.

• أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

• أو منافذ فورى وكارت ميزة.

• أو المحافظ الإلكترونية.

• أو عن طريق البنوك المختلفة.