السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

موعد صرف صرف مرتبات
موعد صرف صرف مرتبات شهر يونيو

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، غدا الأحد، لصرف مرتبات شهر يونيو 2023، للعاملين بقطاع البترول، والشركات التابعة لها في ظل الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أقرها مجلس النواب.

بالمواعيد.. جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

موعد صرف صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

وحددت وزارة المالية، الأحد 18 يونيو 2023، لصرف مرتبات وزارة البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزارات من بينها "الصحة، الاتصالات، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإسكان، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شئون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، السياحة، النقل، وجميع الجهات التابعة لهذه الوزارات". 

تبدأ الأحد.. مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر زيادة المرتبات والمعاشات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارًا من مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2023، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 3500 جنيه، وقرر السيسي، التعجيل بإعداد حزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا، ويبدأ تطبيق الزيادة على المرتبات بداية من مرتبات أبريل.

موعد صرف صرف مرتبات شهر يونيو  

من المقرر أن تكون الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

قبل عيد الأضحى 1444.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لموظفي الدولة

فيما يكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية، ومن المقرر أن يصرف للعاملين بقطاع البترول وشركات القطاع العام، خلال أيام 13 و19 و20 و26 و30 أبريل عام 2023، ومتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 6 و9 و10 أبريل 2023.

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