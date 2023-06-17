"اتفاق تمويل تنموي بـ460 مليون دولار" الأبرز.. أنشطة "التعاون الدولي" خلال أسبوع

شهدت وزارة التعاون الدولي عدد من الفعاليات واللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، وفي السطور التالية ينشر "الدستور" أبرز أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي.

المشاركة في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بالسعودية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية من الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والذي استضافته السعودية خلال يومي 11 و 12 يونيو، حيث ناقشت الجلسة العديد من المحاور من بينها دور مبادرة الحزام والطريق في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الصين والدول العربية، واستعراض الأمثلة الناجحة للشراكات القائمة بين الصين والدول العربية، وتأثير جائحة كورونا على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الصين والدول العربية.

بالإضافة إلى بحث سياسات تيسير الاستثمار والتجارة بين الجانبين، ودور الاستثمارات العربية في البنية التحتية والابتكار في خلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين الصينيين.

مشاركة "المشاط" خلال المؤتمر السنوي لغرفة الصناعات الغذائية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، حيث اشارت إلى أن الأمن الغذائي من أكثر القطاعات التي تشهد تحديات على مستوى العالم في الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكدت أن تعزيز الأمن الغذائي يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية من خلال العمل على العديد من المسارات المتوازية، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية الكبرى لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع.

رئاسة الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة المشتركة المصرية العراقية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأثير الغريري، وزير التجارة العراقي، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية حيث اجرى خلال الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري إجراء مباحثات ختامية حول وثائق التعاون المشترك المتفق عليها لدفع جهود التنمية في البلدين، قبيل التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة العليا المشترك برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار لمترو الانفاق

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى، من خلال نافدة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

"المشاط" تشهد توقيع تمويل تنموي بقيمة 150 مليون جنيه بين السعودية وجهاز تنمية المشروعات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة بالقاهرة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي.

إطلاق البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق وثيقة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، حيث أشارت إلى أن البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر (2023-2027) ، يعد مظلة تشكل برامج التعاون مع الحكومة بطريقة تعكس الاحتياجات والأولويات الوطنية ، وتحديداً في مجالات المساواة بين الجنسين، وتنمية قدرات المراهقين والشباب.

ولفتت أنه مع إطلاق المشاورات الوطنية لوثيقة البرنامج القطري في نوفمبر 2021 ، عملت وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية جنبًا إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان اتساق وثيقة البرنامج القطري مع الأولويات الوطنية المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين الشباب لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

تنظيم ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

نظمت وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال الشراكة في "مختبر تسريع الأثر الإنمائى"، ورشة عمل ليومين بعنوان "إعادة تصور مستقبل المرأة المصرية في قطاعات البيئة الخضراء"، حيث استعرضت الورشة نتائج المختبر في الأنشطة التي قامت بها بالتعاون مع المركز البحثي الزراعي والمبادرة الاجتماعية "ريفيوتوريزم".