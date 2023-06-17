افتتاح إدارة التحول الرقمى بالقاهرة بحضور وزير العدل

شَهِدَ المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم، بحضور المهندس أشرف عبدالحفيظ- مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تفعيل بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية.

فيما شرف الافتتاح، كل من المستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار محمد عبدالكريم، والمستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشار حافظ عباس، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي- الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبدالرءوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة، والسادة المستشارين أعضاء إدارة النيابات يتقدمهم المستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي - وكيل الإدارة، والسيدات والسادة المستشارون أعضاء إدارة التحول الرقمي، يتقدمهم المستشار جعفر عبدالرحمن - مدير الإدارة، والسيد المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والسيدات والسادة المستشارون أعضاء منظومة الشكاوى بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، وعدد من المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، والقيادات التنفيذية بوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استهلت فعاليات اليوم، بجولة تفقد فيها المستشار وزير العدل بصحبة المستشار رئيس الهيئة منظومة التحول الرقمي الشامل بالمبنى، أعقبها عرض مقطع تسجيلي مصحوب بكلمة المستشار جعفر عبدالرحمن مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، عرض فيها ما حققته النيابة الإدارية من إنجازات ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل على مستوى الجمهورية، وبرنامج إدارة القضايا الإلكتروني، واستحداث برنامج التصويت الإلكتروني بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن استعراض بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتأسيس منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية.

أعقب ذلك كلمة المهندس أشرف عبدالحفيظ- مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، أكد فيها دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للنيابة الإدارية وكل الهيئات القضائية، واستعرض سيادته أوجه التعاون المختلفة بين الوزارة والنيابة الإدارية، مع شرح الخطط المستقبلية لمزيد من التطوير للمنظومة الرقمية الشاملة للنيابة الإدارية.

وفي كلمته، رحب المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي المستشار عمر مروان وزير العدل، لدعم سيادته المستمر للنيابة الإدارية وسائر الجهات والهيئات القضائية، ليكون مرفق العدالة مثالًا يحتذى به في ركب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتحقيق مفهوم العدالة الرقمية، ضمن رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما قدم رئيس الهيئة الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعاون المستمر الذي كانت من ثماره تحقيق الميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الذي نشهده اليوم، والذي بمقتضاه تم الانتهاء من ميكنة تسعة عشر نيابة وثلاثة مكاتب فنية بالمجمع، تلحق جميعها بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، القليوبية التي اكتملت فيها منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أعلن جاد

1) إطلاق منظومة الشكاوى وتحسين الأداء الحكومي.

2) الربط مع منظومة المتغيرات المكانية.

كما وجه الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتعاون البَنّاء، الذي أسفر عن إنشاء واستحداث منظومة مترابطة للشكاوى وقياس الأداء الحكومي، لتحقيق التكامل مع كل منصات الشكاوى الأخرى بالدولة، تضمن سرعة وفاعلية التعامل مع شكاوى المواطنين، كما يمكن من خلالها رصد وتقييم الأداء الحكومي، بما يسهم بشكل جذري في مكافحة الفساد ودعم رؤية متخذ القرار.