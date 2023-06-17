تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مستقبل وطن ينظم قوافل طبية مجانية بعدد من المحافظات (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن قوافل طبية في عدد من المحافظات، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم سبل الرعاية الصحية لهم.

وضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصيين في جميع المجالات الطبية. وقدم الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن دعمهم للرئيس السيسي.

وقالت مواطنة: “الغلابة اللي ممعهومش هيتعالجوا، الحمد لله”، فيما قال آخر: “سيادة الريس ربنا يكرمك، بنتعالج من غير ولا جنيه”، وقال آخر: "ربنا يعين الرئيس على الشيلة اللي شايلها".

وأكد الأهالي أن الخدمات الطبيعة التي يتلقونها مجانًا كلها بدون مقابل. كما وجه الأهالي الشكر لحزب مستقبل وطن على الدور المجتمعي الكبير الذي يقوم به الحزب في كافة المجالات.