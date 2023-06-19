الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية علمى 2023 يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الإثنين، امتحان مادة التفاضل والتكامل، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي بلغ ١٤١٥٠٩ طلاب، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

وواصل طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، في كافة معاهد الجمهورية، حيث أدوا الامتحان في مادة الأحياء، وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وبلغ عدد المتقدمين من  القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، واختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفسير، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة التوحيد، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة التفاضل والتكامل،  وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

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