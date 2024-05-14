الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لرفع كفائتهم خلال الصيف.. الانتهاء من تدريب منقدي شواطئ الإسكندرية

تدريبات منقذي شواطئ
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الانتهاء من تدريبات رفع كفاءة منقذي شواطئ الإسكندرية، وذلك بالتعاون ما بين محافظة الإسكندرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتطوير منظومة الشواطئ وبالأخص منظومة الإنقاذ للحفاظ على حياة المواطنين من المصطافين.

جاء ذلك بحضور كابتن نبيل الشاذلي، الدكتور محمد عبد الرازق- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كابتن سامح  الشاذلي- رئيس الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، العميد- محمد سرى المراقب العام للشواطئ، العميد خالد محسب مدير مركز الغوص، كابتن سيد يوسف، كابتن محمد اسماعيل - مدربين إنقاذ يالإتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأوضحت “مصايف الإسكندرية”، أن التدريبات بدأت يوم السبت الموافق 11مايو، واستمرت لمدة ثلاث أيام، وشملت منقذي الشواطئ العامة والمجانية.

تضمن التدريب سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب علي المسكنات الصحيحة، وتقديم الإسعافات الأوليه للفريق، والتأكد من بقاءه علي قيد الحياه، وكيفية إستغلال الدقائق الذهبيه الفارقة فى حياة الغريق قبل نقله إلي المستشفى.

كما تضمن التدريب أجزاء نظرية وتم الاستماع إلى آراء المنقذين، والتعرف على العقبات، والتحديات التى تواجههم، ووعدهم بتذليل كافة العقبات لتحقيق الهدف الأول لمصر وهو المبادرة الرئاسية "مصر بلا غرقى".

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، إلى أنه جاري التنسيق لاستكمال التدريبات لكافة مفتشي الإدارة وكل مفتشي قسم المتابعة وكل من له صله بالمرور ومتابعة الشواطئ، بهدف رفع الوعي لدى الجميع وتطوير منظومة الإنقاذ.

وكان قد أكد رئيس مصايف الإسكندرية، أن الشواطئ استعدت لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانه دورات المياه أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ، وتم التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ "لايف جاكت"، فضلا عن الالتزام بتواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم.

أكد على على جاهزية منظومة الإنقاذ في شاطئ النخيل تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مشيرًا إلى أن منظومة الإنقاذ طبقت العام الماضي، وأسفرت عن نتائج مرضية جدًا وتم الاطمئنان على تنفيذ كل شروط وتجهيزات المنظومة هذا العام.
 

تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية
الادارة المركزية للسياحة والمصايف شواطئ الإسكندرية محافظة الاسكندرية منظومة الإنقاذ مصايف الإسكندرية

مواد متعلقة

بعد طوسون.. إحالة العاملين بمركزى شباب العمراوى والظاهرية للتحقيق

الأنبا بافلي يترأس قداس لطلاب الثانوية في الإسكندرية الأربعاء المقبل

"البحث العلمي والتحول الرقمي: التحديات والفرص" ندوة بمكتبة الإسكندرية

"تعليم الإسكندرية" يحصد 18 مركزًا جمهوريًا فى مسابقات التفوق الكشفى

رئيس مياه الإسكندرية: الزيادة السكانية من أكبر التحديات التى تواجه ملف المياه

مكتبة الإسكندرية تنظم النسخة الثامنة للمدرسة الفرنكوفونية الدولية بالرباط

رئيس صرف الإسكندرية: لدينا خطة مدروسة لمواجهة زيادة الأمطار والتغيرات المناخية

نائب محافظ الإسكندرية: الدولة لديها اهتمام كبير بمشروعات المياه

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

مانشستر سيتى يتحدى توتنهام لانتزاع قمة الدورى الإنجليزى من أرسنال

بعد قليل.. إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالغردقة

"الإدمان" يُنهي حياة شخص على يد زوجته وابنها بقنا.. والمحكمة تقول كلمتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟