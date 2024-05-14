لرفع كفائتهم خلال الصيف.. الانتهاء من تدريب منقدي شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الانتهاء من تدريبات رفع كفاءة منقذي شواطئ الإسكندرية، وذلك بالتعاون ما بين محافظة الإسكندرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتطوير منظومة الشواطئ وبالأخص منظومة الإنقاذ للحفاظ على حياة المواطنين من المصطافين.

جاء ذلك بحضور كابتن نبيل الشاذلي، الدكتور محمد عبد الرازق- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كابتن سامح الشاذلي- رئيس الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، العميد- محمد سرى المراقب العام للشواطئ، العميد خالد محسب مدير مركز الغوص، كابتن سيد يوسف، كابتن محمد اسماعيل - مدربين إنقاذ يالإتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأوضحت “مصايف الإسكندرية”، أن التدريبات بدأت يوم السبت الموافق 11مايو، واستمرت لمدة ثلاث أيام، وشملت منقذي الشواطئ العامة والمجانية.

تضمن التدريب سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب علي المسكنات الصحيحة، وتقديم الإسعافات الأوليه للفريق، والتأكد من بقاءه علي قيد الحياه، وكيفية إستغلال الدقائق الذهبيه الفارقة فى حياة الغريق قبل نقله إلي المستشفى.

كما تضمن التدريب أجزاء نظرية وتم الاستماع إلى آراء المنقذين، والتعرف على العقبات، والتحديات التى تواجههم، ووعدهم بتذليل كافة العقبات لتحقيق الهدف الأول لمصر وهو المبادرة الرئاسية "مصر بلا غرقى".

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، إلى أنه جاري التنسيق لاستكمال التدريبات لكافة مفتشي الإدارة وكل مفتشي قسم المتابعة وكل من له صله بالمرور ومتابعة الشواطئ، بهدف رفع الوعي لدى الجميع وتطوير منظومة الإنقاذ.

وكان قد أكد رئيس مصايف الإسكندرية، أن الشواطئ استعدت لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانه دورات المياه أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ، وتم التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ "لايف جاكت"، فضلا عن الالتزام بتواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم.

أكد على على جاهزية منظومة الإنقاذ في شاطئ النخيل تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مشيرًا إلى أن منظومة الإنقاذ طبقت العام الماضي، وأسفرت عن نتائج مرضية جدًا وتم الاطمئنان على تنفيذ كل شروط وتجهيزات المنظومة هذا العام.



تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية

تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية

تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية