الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد طوسون.. إحالة العاملين بمركزي شباب العمراوي والظاهرية للتحقيق

مراكز الشباب بالإسكندرية
مراكز الشباب بالإسكندرية

واصلت لجنة متابعة مراكز الشباب والهيئات الرياضية، المشكلة بقرار من الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولاتها اليوم الثاني على التوالي، حيث تفقدت 20 مركزًا اليوم بينهم: (المطار- العمراوي - الظاهرية- أحمد عرابي- الفضالي- سموحة- السيوف)، وتفقدت مباني المراكز والملاعب وحمام السباحة ومراكز تنميه الطفولة المبكرة، والصالات الرياضية، واطلعت اللجنة على سجلات الأنشطة والحضور والانصراف.

وخلال تفقد مركزي شباب العمراوي والظاهرية، لم تجد أي من موظفي المراكز، وقررت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة على الفور تحويل العاملين بتلك المراكز بكامل هيئتها إلى التحقيق، كما وجهت الشكر للمراكز المنضبطة على المظهر المشرف التي ظهرت به خلال المتابعة التي قامت بها اللجنة وأثنت على المجهودات المبذولة داخل تلك المراكز.

وأوضحت أن اللجنة قد قامت بمتابعة 35 مركز شباب خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن اللجنة شكلت برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشباب وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للرياضة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير التخطيط والمتابعة، ومدير البرامج بالإدارة العامة للشباب، وممثلين من إدارة الطلائع والشباب والمتابعة الداخلية.

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية،  للوقوف على مدى الانضباط داخل تلك الهيئات، وكذلك تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بالمتابعة المستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وخدمة أفضل بالمراكز.

تحويل العاملين بمركز شباب طوسون للتحقيق 

وسبق أن قررت الدكتورة صفاء الشريف، أمس، تحويل العاملين بمركز شباب طوسون بكامل هيئتها إلى التحقيق، وذلك بناءً على تفقد اللجنة المشكلة ومن وكيل الوزارة لمتابعة العمل بمراكز الشباب حيث توجهت اللجنة إلى مركز شباب طوسون وخلال تفقده لم تجد أي من موظفي المركز والمركز مفتوح.

مراكز الشباب الشباب والرياضة موظفي المراكز انتظام العمل محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

"البحث العلمي والتحول الرقمي: التحديات والفرص" ندوة بمكتبة الإسكندرية

"تعليم الإسكندرية" يحصد 18 مركزًا جمهوريًا فى مسابقات التفوق الكشفى

رئيس مياه الإسكندرية: الزيادة السكانية من أكبر التحديات التى تواجه ملف المياه

مكتبة الإسكندرية تنظم النسخة الثامنة للمدرسة الفرنكوفونية الدولية بالرباط

رئيس صرف الإسكندرية: لدينا خطة مدروسة لمواجهة زيادة الأمطار والتغيرات المناخية

نائب محافظ الإسكندرية: الدولة لديها اهتمام كبير بمشروعات المياه

سفير الاتحاد الأوروبى: نبحث العديد من المشروعات لتمويلها فى الإسكندرية قريبًا

كريستيان برجر: الاتحاد الأوروبى موجود فى 16 محافظة بمشروعات وفرت 30 ألف وظيفة

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

أحمد الشيخ يفتح النار على حسام حسن بسبب تصريحاته.. ماذا قال؟

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة ويكشف عن مشروع أرباحه قد تفوق دخل السياحة

صدمة فى تل أبيب.. تقارير عبرية: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية «كارثة لإسرائيل»

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟