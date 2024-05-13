بعد طوسون.. إحالة العاملين بمركزي شباب العمراوي والظاهرية للتحقيق

واصلت لجنة متابعة مراكز الشباب والهيئات الرياضية، المشكلة بقرار من الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولاتها اليوم الثاني على التوالي، حيث تفقدت 20 مركزًا اليوم بينهم: (المطار- العمراوي - الظاهرية- أحمد عرابي- الفضالي- سموحة- السيوف)، وتفقدت مباني المراكز والملاعب وحمام السباحة ومراكز تنميه الطفولة المبكرة، والصالات الرياضية، واطلعت اللجنة على سجلات الأنشطة والحضور والانصراف.

وخلال تفقد مركزي شباب العمراوي والظاهرية، لم تجد أي من موظفي المراكز، وقررت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة على الفور تحويل العاملين بتلك المراكز بكامل هيئتها إلى التحقيق، كما وجهت الشكر للمراكز المنضبطة على المظهر المشرف التي ظهرت به خلال المتابعة التي قامت بها اللجنة وأثنت على المجهودات المبذولة داخل تلك المراكز.

وأوضحت أن اللجنة قد قامت بمتابعة 35 مركز شباب خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن اللجنة شكلت برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشباب وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للرياضة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير التخطيط والمتابعة، ومدير البرامج بالإدارة العامة للشباب، وممثلين من إدارة الطلائع والشباب والمتابعة الداخلية.

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية، للوقوف على مدى الانضباط داخل تلك الهيئات، وكذلك تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بالمتابعة المستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وخدمة أفضل بالمراكز.

تحويل العاملين بمركز شباب طوسون للتحقيق

وسبق أن قررت الدكتورة صفاء الشريف، أمس، تحويل العاملين بمركز شباب طوسون بكامل هيئتها إلى التحقيق، وذلك بناءً على تفقد اللجنة المشكلة ومن وكيل الوزارة لمتابعة العمل بمراكز الشباب حيث توجهت اللجنة إلى مركز شباب طوسون وخلال تفقده لم تجد أي من موظفي المركز والمركز مفتوح.