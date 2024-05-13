نائب محافظ الإسكندرية: الدولة لديها اهتمام كبير بمشروعات المياه

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن التغيرات المناخية وقطاع المياه من أهم الملفات التي تعمل عليها محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن الدولة لديها اهتمام خاص بمحافظة الإسكندرية في عدة مجالات وعلى رأسها قضايا المناخ.

مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار



وأضافت "عازر"، خلال ورشة الاتحاد الأوروبي، لمناقشة قضايا المياه، أن الإسكندرية تشهد أحد المشروعات الكبرى الذي يعمل على حل أحد مشكلات التغيرات المناخية، وهو مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار. والذي يتشارك به العديد من الجهات الكبرى، وتضم المرحلة الأولى 9 مشروعات تم الانتهاء من ثلاث مشروعات من المرحلة الأولى العام الماضي، وجاري الإنتهاء من 3مشروعات كبرى هذا العام، لافتة إلى أن نتائجها تظهر مع كل مشروع باستيعاب كميات مياه الأمطار أفضل مما سبق وتغطية عدد كبير من المناطق الساخنة.

وأشارت إلى أن الإسكندرية بها منطقة صناعية كبرى حيث أن الإسكندرية تضم 40٪ من قيمة الصناعة في مصر، لافتة: إلى أنه علينا خلال الفترة المقبلة الاهتمام بشكل كبير بالصرف الصناعي ومعالجته في المناطق الصناعية.

ومن جهته؛ استعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جهود محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي، في ملف مياه الأمطار والنوات وذلك على مدار عدة سنوات.

وكان قد أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر من خلال منح تزيد قيمتها عن 600 مليون يورو، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة التي تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو في هذا القطاع مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، قائلًا إننا نستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007.

التمويل المشترك



واشار إلى أن برامج الاتحاد الأوروبي الحالية ذات التمويل المشترك تمتد إلى أكثر من 16 محافظة مصرية، مما يوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة، وما يقرب من 650 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل بشكل رئيسي في المناطق الريفية. وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 24 مليون نسمة في مصر بحلول عام 2028.