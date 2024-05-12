الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إحالة العاملين بمركز شباب طوسون الإسكندرية للتحقيق

مركز شباب طوسون
مركز شباب طوسون

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحويل العاملين بمركز شباب طوسون بكامل هيئته إلى التحقيق، وذلك بناءً على تفقد اللجنة المُشكَّلة ومن وكيل الوزارة لمتابعة العمل بمراكز الشباب، حيث توجهت اللجنة إلى مركز شباب طوسون في جولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الأحد، وخلال تفقده لم تجد أي من موظفي المركز والمركز مفتوح.

كما أجرت اللجنة زيارة لعدد من مراكز الشباب منها مركز شباب الحرمين، حيث تفقدت الملاعب والمباني الإدارية، وحمام السباحة والصالات الرياضية، واطلعت على سجلات الأنشطة، تم توجهت اللجنة إلى مركز شباب المنتزة وتفقدت الملعب والصالة والسجلات الأنشطة، وعقب ذلك تفقدت اللجنة مراكز السيوف 2 وأبوقير والعمراوي، حيث تفقدت اللجنة كل مباني المراكز والملاعب وحمام السباحة ومراكز تنمية الطفولة المبكرة.

تأتي هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى الانضباط داخل تلك الهيئات، بناءً على تكليفات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وخدمة أفضل بالمراكز.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على المركز مشكلة بقرار من الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والتي شكلت برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشباب وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للرياضة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير التخطيط والمتابعة ومدير البرامج بالإدارة العامة للشباب وممثلين من إدارة الطلائع والشباب والمتابعة الداخلية.

الشباب والرياضة بالإسكندريه مركز شباب طوسون جولة تفقدية مفاجئة الشباب والرياضة الإسكندرية

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