جدول تخفيف الأحمال.. مواعيد قطع الكهرباء فى الإسكندرية 2024

جدول تخفيف الأحمال، مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة الإسكندرية، ننشرها من خلال موقع "الدستور" للتعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة وذلك بعد تغيير المواعيد خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للتناسب مع مواعيد امتحانات كافة المراحل الدراسية.



ومع إعلان الشركة القابضة للكهرباء، تعديل جدول تخفيف الأحمال، بمناسبة امتحانات نهاية العام، وبدء تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصرًا بدلا من 11 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ارتفعت معدلات البحث مع بدء امتحانات نهاية العام وتطبيق مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة، لمعرفة مواعيد الانقطاع الرسمية في كل منطقة، والبحث عن جداول مواعيد ومناطق انقطاع الكهرباء.



جدول انقطاع الكهرباء بالمواعيد الجديدة

وأعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء جدول انقطاع الكهرباء بالمواعيد الجديدة والذي ينقسم إلى 11 مجموعة، ويبين المواعيد القديمة في كل مجموعة وما يقابلها من مواعيد جديد وفق خطة تخفيف الأحمال من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة بالإسكندرية

نفذت مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة في محافظة الإسكندرية بدءً من يوم الأربعاء 8 مايو من الساعة الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً في 11 مجموعة وفقا للجدول القديم لخطة تخفيف الأحمال مع ترحيل المواعيد ساعتين لتبدأ من الساعة الثالثة عصرًا بدلًا من الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي آخر مواعيد انقطاع الكهرباء في الساعة السابعة مساءً بدلًا من الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية



انقسمت مواعيد انقطاع الكهرباء إلى 11 مجموعة بحسب المناطق، وتراوحت مدة انقطاع الكهرباء بين ساعة إلى ساعتين، كالتالي:

-المجموعة 1: كانت من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً، وأصبحت من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً

-المجموعة 2: كانت من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً، وأصبحت من الساعة السادسة وحتى الساعة السابعة مساءً.

-المجموعة 3: كانت من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً واصبحت من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة مساءً.

-المجموعة 4: كانت من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً، وأصبحت من الساعة السادسة وحتى الساعة السابعة مساءً.

-المجموعة 5: كانت من من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً، وأصبحت من الساعة السادسة وحتى الساعة السابعة مساءً.

-المجموعة 6: كانت من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً، وأصبحت من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة مساءً.

-المجموعة 7: كانت من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً، وأصبحت من الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة مساءً.

-المجموعة 8: كانت من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً، وأصبحت من الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة مساءً.

-المجموعة 9: كانت من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً، وأصبحت من الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة مساءً.

-المجموعة 10: كانت من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً، واصبحت من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة مساءً.

-المجموعة 11: كانت من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً، وأصبحت من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة مساءً.