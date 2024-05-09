وكيل "أوقاف الإسكندرية" يجتمع بالأئمة والواعظات لبحث تكثيف العمل الدعوي

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم عددًا من الاجتماعات بالأئمة والواعظات في إطار تنشيط العمل الدعوي، ولقاءاته بالأئمة والواعظات لبحث آليات تنشيط وتكثيف العمل الدعوي وحل أي مشكلات وتذليل العقبات.

والتقى وكيل الوزارة، بالواعظات في مكتبه بديوان عام المديرية، وخلال الاجتماع بهن وجه لهن جزيل الشكر على ما يبذلنه من جهد في خدمة المجتمع والعمل الدعوي، مؤكدًا أن دورهن لا يقل أهمية عن دور الإمام بل انهن يستطعن أن ينفذن إلى المجتمع النسائي أكثر من الأئمة كونهن أقدر على التعامل مع أبناء جنسهن من النساء وحل مشكلتهن وإفتائهن فيما يعرض لهن من أمور خاصة قد تتحرج المرأة أن تتحدث فيها مع إمام او داعية.

وأكد سلامة، أنه وجميع القيادات يوجهون جزيل الشكر والتقدير لوزير الاوقاف صاحب السبق الأول في الاستعانة بالواعظات، وجلعهن محورًا من أهم المحاور الدعوية ضمن الخطة التي تستخدمها وزارة الأوقاف لتحصين المجتمع من اي فكر ضال أو منحرف.

كما شهد وكيل وزارة الأوقاف، اجتماع أئمة إدارة الجمرك واجتماع أئمة إدارة المنتزة، وخلال الاجتماعين وجه الشكر للائمة على ما يبذلونه من جهد لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي وفق منهج الإسلام الوسطي.

وحث الائمة على بذل مزيد من الجهد في نشر الأنشطة الدعوية والعمل على إبرازها وإبراز الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة لخدمة أبناء الوطن.

مشروع صكوك الأضاحي

كما دعا وكيل أوقاف الإسكندرية، الجميع لتعريف الناس بمشروع صكوك الإطعام والأضاحي الذي تتبناه الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر وخارجها من خلال منظور ديني وشرعي يقدم أعظم الخدمات تجاه الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأشد فقرًا والأكثر احتياجا، مؤكدًا أن على الأئمة والواعظات دور كبير في مواجهة تلك الهجمات الغير مسؤولة التي يطلقها أعداء الدين من حين لآخر.