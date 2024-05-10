فحص 1738 مريضًا فى قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

نظَّمت مديرية الشئون الصحية بـ الإسكندرية، قافلة طبية مجانية بالكيلو 26 على مدار يومين بوحدة الذراع البحرية لطب الأسرة بالكيلو 26 بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" وتحت رعاية وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي، وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

9 تخصصات طبية

وقالت الدكتورة غادة ندا، إن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة- أطفال- أسنان- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- جلدية- رمد) وشارك فيها 56 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

فحص 1738 مريضًا

كما أشارت وكيل صحة الإسكندرية، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1738 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 400 تحليل طبي بمعمل الدم بالقافلة و79 تحليلًا بمعمل الطفيليات و11 أشعة سينية، علاوة على فحص 240 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لـ515 مواطنًا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

قافلة طبية بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية